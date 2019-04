McDonald’s annuncia, per il 2019, 220 nuovi posti di lavoro in Veneto, che si aggiungono agli attuali quasi 2.000 dipendenti impiegati in 47 ristoranti. Questi investimenti sono parte integrante della strategia di crescita a livello nazionale che prevede l’apertura di 25 McDonald’s su tutto il territorio, l’ampliamento dello staff esistente con la creazione di 2.300 nuovi posti di lavoro.

Dei 23 mila dipendenti che lavorano nei 590 McDonald’s italiani, la maggior parte è composta da donne (62%), che costituiscono anche il 50% degli store manager. L’età media dei dipendenti è 31,5 anni, 30 per i crew, 35 per i manager e 39 per gli store manager.

Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald’s è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato. McDonald’s offre ogni anno oltre 900 mila ore di formazione ai suoi dipendenti, a tutti i livelli.

«Nella selezione dei candidati – commenta Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia -, le esperienze professionali precedenti non sono ritenute un elemento imprescindibile proprio perché forniamo, dal primo giorno di lavoro, percorsi di formazione in aula e on the job per favorire lo sviluppo della carriera e crescita lavorativa». Informazioni sul sito della catena di fast food nella sezione «Lavora con noi».