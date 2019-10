VENEZIA. Circa settecento persone hanno preso parte oggi a un corteo di protesta nel centro storico di Venezia, organizzato dalle "Mamme No Pfas" che lottano per l’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche nelle acque tra le province di Padova e Vicenza, residui delle lavorazioni dello stabilimento ex Miteni di Trissino, assieme a Legambiente.

La manifestazione è stata organizzata alla vigilia dell’udienza preliminare a Vicenza dell’indagine sull’inquinamento, in cui sono imputati i vertici del consiglio di amministrazione della Miteni e delle società proprietarie attuali e controllanti.

Il corteo, partito dalla stazione di Santa Lucia, si è concluso davanti alla sede del consiglio regionale, palazzo Ferro Fini: le "Mamme No Pfas" chiedono alla Regione Veneto di avviare con urgenza le bonifiche sui terreni, visto che la presenza di Pfas viene riscontrata ancora, al grido «Zaia, non ne possiamo più, la bonifica devi farla tu!».

Nei giorni scorsi proprio il governatore Zaia aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente la nomina di un commissario straordinario per accelerare i tempi delle bonifiche.