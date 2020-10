Maltempo, «in Veneto siamo in allerta rossa»

«Siamo in allerta rossa per il maltempo»: lo ha detto nel corso della conferenza stampa odierna il Presidente del Veneto Luca Zaia.«Speriamo non piova come prevedono» aggiunge. Zaia parla poi della situazione a Venezia. «Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz - annuncia - e so che forse si attiveranno le paratoie».

Nel pomeriggio, il comunicato della Protezione civile riunitasi questa mattina per un aggiornamento delle previsioni in merito all'evento meteorologico che colpirà il territorio regionale a partire da oggi, ma con maggiore intensità nella giornata di domani, sabato 3 ottobre.

I modelli previsionali confermano sostanzialmente l'allerta rossa per il rischio idrogeologico nella zona VENE-H (Piave Pedemontano) e allerta arancione per rischio idrogeologico in VENE-A (Alto Piave) e VENE-B (Alto Brenta – Bacchiglione - Alpone) e per rischio idraulico in VENE-B e VENE-E (Basso Brenta - Bacchiglione).

I corsi d'acqua da attenzionare maggiormente nella fase acuta del fenomeno sono quelli della fascia pedemontana, come ad esempio, i bacini dell'Agno, del Chiampo, dell'Astico, del Muson dei Sassi e del Monticano.

Inoltre, sempre alla luce delle previsioni meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase di attenzione per vento forte su zona alpina, prealpina e costiera da riconfigurare, a livello locale, a partire dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani.

Anche in provincia di Vicenza sono previsti temporali nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani, con l'allerta diramata ieri dalla protezione civile regionale.