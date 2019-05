VENEZIA. In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, conseguentemente alle previste precipitazioni a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi consistenti su Prealpi e pianura centro-settentrionale, localmente anche abbondanti, dal pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio, fino alle ore 14 di lunedì 20 maggio, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici: Vene-H (Piave Pedemontano, province di Belluno e Treviso); Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, province di Vicenza, Belluno, Treviso, Verona); Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini, provincia di Verona).