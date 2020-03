Maltempo su gran parte dell’Italia. Oggi attese precipitazioni diffuse al Nord, con rapida estensione anche al Centro. Allerta arancione in Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Ieri chiuso per rischio frana e poi riaperto il viadotto dell’A6 crollato e ricostruito a fine febbraio.