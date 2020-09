Malore in diretta Facebook per il candidato Lorenzoni

Malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il

centrosinistra, positivo al Covid, che si era collegato con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di venezia Pierpaolo Baretta.

Il collegamento video con Lorenzoni, che parlava da casa, è stato interrotto, e l’esponente politico è stato soccorso dai familiari in casa, riprendendosi poco dopo. Il frammento video è stato rimosso dal social.

Il mancamento - riferisce lo staff di Lorenzoni - è stato causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso, e in via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti, che erano già previsti per domani.