La diretta di Luca Zaia:

497 MILA TAMPONI

«Speravo di potervi dare la cifra dei 500 mila tamponi totali, invece dobbiamo fermarci a 497 mila. Ne abbiamo fatti altri 11 mila in più rispetto a ieri, ma abbiamo avuto problemi con una macchina»

DATI IN CALO DA 36 GIORNI

«Ieri giornata campale. Il dato che abbiamo è incoraggiante: in Veneto dal 10 aprile che di fatto ha sancito la fine del lockdown, abbiamo dati in calo. Sono già 36 giorni. Anche dal 4 maggio, nonostante ulteriori aperture, continuiamo a calare».

SCONGIURATO PERICOLO LINEE GUIDA INAIL

«Scongiurato il pericolo delle rigide linee guida Inail. Ieri sera si è trovata una soluzione, si è detto che le linee guida delle regioni fanno giurisprudenza. Noi siamo pronti a dare le linee guida, ma dobbiamo prima vedere cosa c’è scritto in quella del governo. Questa è autonomia reale. Alla fine è passata la nostra linea che se è un metro, è un metro per tutti».

RISTORANTI, DISTANZA 1 METRO

«Nei ristoranti la distanza tra i clienti sarà di un metro e ai tavoli devono esserci prodotti igienizzati; potrà essere rilevata la temperatura, ma non è obbligatoria. Il buffet è proibito»

L'EMERGENZA NON È FINITA, CHIEDIAMO RESPONSABILITÀ

«L’emergenza non è finita. Il nostro è un atto di fiducia. Ora la responsabilità passa dagli ospedali ai cittadini, i quali devono dimostrare civiltà nel seguire le prescrizioni e portare le mascherine. Qui si gioca il futuro della nostra comunità. Noi ci mettiamo la faccia e io anche la firma, ma rischia di essere una roulette russa se i veneti non saranno responsabili. Non sottovalutiamo il fatto che dietro l’angolo c’è sempre il virus»

SERVIZI PER FASCIA 0-14, PARTITA APERTA

«Per quanto riguarda i ragazzi nella fascia 0-14 la proposta è stata stralciata, ma con l'impegno di trattarla in settimana in maniera indipendente. Abbiamo accettato lo slittamento, contiamo di chiudere la partita in settimana. Accanto a questo tema, sono state rinviate ad un ulteriore approfondimento anche le riaperture delle sale gioco, delle discoteche e dei parchi divertimenti».

APERTURA FRONTIERE DAL 3 GIUGNO

«Noi dal 18 apriamo le spiagge. L'apertura delle frontiere è fissata dal 3 giugno, prima è tutto chiuso, anche gli spostamenti fra le regioni. Fino a quella data non ci saranno turisti stranieri, poi spero riprenda il flusso e anche il traffico aereo».