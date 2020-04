Obbligo dell’uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa; tolto - «è un atto

di fiducia verso i veneti» - il limite dei 200 metri per l’attività motoria, che può essere svolta solo «in prossimità dell’abitazione» e sempre singolarmente. Sono alcune delle misure anti-contagio previste nella nuova ordinanza della Regione Veneto (in vigore fino al 3 maggio), illustrata oggi dal governatore Zaia. Chi presenta una temperatura sopra i 37,5 gradi non potrà uscire di casa.

Zaia ha inoltre specificato che «si conferma la consegna a domicilio di alimentari e pasti e l’apertura di banche, poste, assicurazioni e professionisti, purché si vada su appuntamento e

con le mascherine». «La vendita di vestiti per bambini, cartolerie e librerie è ammessa solo in negozi dedicati a queste merceologie e solo due volte la settimana. È ammesso il trasporto per portare i rifiuti nei punti di raccolta differenziata. Infine, è ammessa l’opera di pulizia delle spiagge. Confermate le norme sul trasporto pubblico locale».

«Abbiamo lavorato in questi giorni per una nuova ordinanza. Abbiamo limato molto, cercando di fare una cosa ordinata e rispettosa dei cittadini. Aprire o chiudere le aziende non compete a noi, ma dal Decreto del Consiglio dei Ministri. La mia ordinanza non deve essere vissuta come la fine dell’emergenza», ha detto Zaia. «L’ordinanza è stata fatta tenendo conto di un lockdown soft»

«Quelli di oggi sono dati incoraggianti, è il decimo giorno che i dimessi superano il numero dei ricoverati, ma una rondine non fa primavera. Adesso iniziamo una fase 2 in cui per avere successo saranno fondamentali i dispositivi di protezione» ha sottolineato il governatore. Che ha però fatto un appello ai veneti: «L'emergenza non è finita, l'ordinanza mi impone di dire che non deve essere vissuta come la fine dell'emergenza. Abbiamo 245 persone in terapia intensiva e 1.427 ricoverati negli ospedali. Questi numeri dobbiamo tenerli bene in mente, non devono alzarsi, ma scendere. Ricordiamo che c'è chi può morire per i nostri comportamenti». «La mascherina è il nostro salvavita, diventerà un accessorio che ci accompagnerà per molto tempo».

«Gli operatori del turismo veneto sono stremati. Spero che ci siano quanto prima le condizioni sanitarie per ripartire. Spero inoltre che questa stagione non sia definitivamente persa e che ci possa essere al più presto una seria attività di promozione, attraverso degli opinion leader. Un po' come fa Formentera».

DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOVITÀ DELL'ORDINANZA:

(CLICCA QUI PER IL TESTO COMPLETO)

- Confermata la chiusura dei supermercati la domenica e i giorni festivi, quindi 25 aprile e 1 maggio.

- Confermata l'attività dei mercati a cielo aperto che non avranno solo alimentari, ma anche possibilità di vendere abbigliamento per i bimbi. Confermate le misure di sicurezza (perimetrazione, varchi entrata e uscita, ingresso contingentato, mascherine e guanti obbligatori)

- Spostamenti da casa: obbligatori mascherine, guanti o gel disinfettante. Le uscite di casa devono essere esclusivamente individuali, salvo accompagnamento per necessità di minori di 14 anni o disabili. Vietata l'uscita a chi ha una temperatura corporea oltre i 37,5 gradi.

- Nei giorni del 25 aprile e 1 maggio picnic all'aperto limitati alla proprietà privata e con il proprio nucleo familiare. «Non avventuratevi in gite, grigliate o pranzi con altre persone - ha precisato Zaia -. Non invitare amici, vicini di pianerottolo, genitori, fidanzate...»

- Ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte di un genitore

- Attività motoria: è individuale, ma deve essere svolta nelle vicinanze della propria abitazione. Tolto il limite dei 200 metri: «Questo non vuol dire 4 o 5 chilometri - ha detto Zaia -. Bisogna usare il buon senso e rispettare la distanza di 2 metri dalle altre persone»

- I distributori automatici solo in uffici e attività ammesse

- Gli esercizi commerciali di ferramenta e elettronici restano chiusi domenica e festivi

- Nelle aree interne ed esterne dei supermercati si devono rispettare le misure di distanziamento di almeno 2 metri: obbligo uso di mascherine e guanti all'esterno e all'interno.

- Somministrazione di alimenti e bevande consentita ma solo con consegna a domicilio

- In tutte le attività economiche e sociali obbligo controllo della temperatura dei lavoratori con obbligo di allontanamento di chi ha più di 37,5

- Vendita al dettaglio vestiti per bambini e neonati, librerie e cartolerie, ammessa solo nei negozi dedicati e consentita due giorni alla settimana

- Obbligo di mascherine e guanti anche per quanto riguarda banche, poste e assicurazioni: accesso di clienti e fornitori su appuntamento