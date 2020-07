Lite tra vicini: cade a terra e muore in ospedale

Una lite tra vicini finita in tragedia. Un 80enne di Villorba (Treviso) è morto per le conseguenze di un forte trauma cranico causato dalla spinta di un quarantenne. Secondo quanto riporta la Tribuna di Treviso, a scatenare il diverbio sarebbe stata una serie di tensioni pregresse tra vicini di casa.

La lite è scoppiata giovedì mattina vicino all'abitazione della vittima dove sono in corso alcuni lavori. Il 40enne avrebbe spinto violentemente l'anziano che è finito a terra. Nonostante i soccorsi, però, non si è più ripreso ed è morto questa mattina all'ospedale di Treviso.

«Mio padre è uscito per difendere mia madre dall'aggressione - ha spiegato alla Tribuna di Treviso il figlio della vittima - non ha fatto tempo a dire nulla che è stato spinto a terra ed era in una pozza di sangue». Sull'episodio indagano i carabinieri; la Procura ha aperto un fascicolo.