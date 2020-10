Libri: tre finalisti a 25/a 'Scrivere per amore' a Verona

BUO

(ANSA) - VERONA, 06 OTT - Barbara Alberti, con Mio Signore (Marsilio), Camilla Baresani con Gelosia (La nave di Teseo) e Matteo Bussola con L'invenzione di noi due (Einaudi), sono i finalisti dell'edizione 2020 del premio letterario "Scrivere per amore" di Verona, giunto alla 25/a edizione e promosso dal Juliet Club, che cura la la corrispondenza d'amore indirizzata da tutto il mondo all'eroina shakespeariana. La terna verrà esaminata dalla Giuria dei Dodici, presieduta da Paolo Di Paolo, scrittore finalista nel 2016; il 24 ottobre la proclamazione dell'opera vincitrice, presso la Sala Maffeiana. La manifestazione sarà l'evento conclusivo di un "quasi festival", con una serie di incontri con scrittori, poeti e intellettuali sul tema della scrittura per amore e dell'amore per la scrittura, che si svolgeranno a Verona dal 22 al 24 ottobre. (ANSA).