AGGIORNAMENTO ORE 18.45 In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Veneto la lista di Luca Zaia ("Zaia presidente") è al 47,3% contro il 14,9% della Lega, staccata quindi di circa 32 punti percentuali. Nel centrodestra seguono Fratelli d’Italia all’8,3% e Forza Italia al 2,6. Nel centrosinistra il Pd è al 13,6%. La copertura del campione è del 24%.

ORE 18 Una sfida nella sfida. È quella, tanto attesa, che si tiene all'interno della coalizione che sostiene il governatore Luca Zaia, lanciato verso il suo terzo mandato. A sostenerlo, oltre alla Lega, ci sono Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Veneta Autonomia e Zaia

Presidente. E la vera gara è proprio quella tra la Lista Zaia e la Lega, perché il governatore (come nel 2015) potrebbe battere in preferenze il partito di Salvini.

In base alle prime proiezioni la lista di Zaia presidente si attesta al 41,2% staccando così di 26 punti quella della Lega che si ferma al 15,8%. Fratelli d’Italia è all’8,7, Forza Italia al 4,4% e lista veneta autonoma al 2,9.