VERONA. Il giudice ha disposto l'allontanamento coatto da casa, in attesa del processo, per un uomo responsabile di violenze in famiglia.

Il 19 settembre è stata la figlia di 9 anni, terrorizzata perchè il papà continuava a colpire con pugni e schiaffi al volto la mamma, a mettersi ad urlare e ad attirare l’attenzione di un vicino di casa. Quest'ultimo ha suonato con insistenza il campanello dell’appartamento, abitato da una famiglia originaria dello Sri Lanka.

E si è trovato di fronte la donna con il volto congestionato per le botte e la piccola aggrappata alla gamba della mamma che piangeva disperata. Dieci giorni dopo sorella di lei e il vicino, in Questura, hanno confermato che le violenze, le umiliazioni ma soprattutto schiaffi e pugni erano la regola dal 2006.

Ora l'uomo deve andarsene di casa.