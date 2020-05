La conferenza stampa del governatore Luca Zaia (domenica 31 maggio), in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera.

Piano sanità pubblica. «Nel giro di un paio di settimane avremo un nuovo piano di sanità pubblica e ho chiesto di preparare l'"artiglieria pesante". Ci stiamo attrezzando bene anche perché non possiamo permetterci di fare errori il prossimo giro. Nei 5 ospedali chiusi che abbiamo riaperto, ci sono 740 posti letto nuovi: a quelli diamo un colpo di chiave e li teniamo pronti per l'autunno, stiamo pensando di contingentare, dove possibile, le tende esterne per disingolfare un po' e recuperare un po' di magazzino in caso di altre catastrofi. Negli ospedali Covid smontiamo solo le intensive ingombranti, ovvero quelle create nelle sale operatorie, ma lasciamo allestito tutto il resto».

Treni e trasporti. «Oggi abbiamo l'offerta pre-covid per i treni regionali, con l'aggiunta di 3 treni straordinari sulla Verona Venezia e 2 sulla Castelfranco Venezia, più 10 autobus. Ma i mezzi sono sempre pieni per la riduzione del 50% dei posti. Dalla settimana prossima su Venezia avremo anche convogli da Bologna e da Firenze».

Le mascherine non sono abolite. ««Ricordiamo che dalla mezzanotte scatta l'ordinanza sulle mascherine. Non sarà più obbligatorio indossarla all'aperto ma solo nei luoghi chiusi e dove non è garantito il distanziamento sociale. Avevamo una condizione più restrittiva rispetto al Dpcm, ora ci siamo adeguati». L'ordinanza entra in vigore dalle 24 di stanotte.

Il bollettino in Veneto. Ad oggi si contano 670mila tamponi fatti, tra questi i positivi sono 19.152 (+6), in isolamento 1594 (-133). I ricoverati sono 385 (+1), nelle terapie intensive 29 (-1) e solo 6 positivi. I morti salgono in totale a 1.918 (+2), i dimessi 3.377 (+3).

Nuove linee guida per discoteche e casinò. «Stiamo preparando le linee guida per cinema e teatri, stiamo concludendo quelle per le discoteche e siamo pronti anche per quelle delle case da gioco e dei casinò».

Spostamenti tra regione, nuovo Dpcm in arrivo. «Dal 3 giugno sembra che non ci sarà più il limite del confine regionale sugli spostamenti. Attendiamo il nuovo Dpcm nazionale che interrompa il blocco».