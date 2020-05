Da oggi il Veneto, grazie alle disposizioni del nuovo Dpcm e alla nuova ordinanza della Regione, torna al pre-lockdown del contagio da Covid, con la riapertura (dopo le aziende) di ogni attività commerciale, dai bar ai ristoranti, dagli hotel, ai negozi, dai parrucchieri alle spiagge.

FASE DUE. ECCO COSA SUCCEDE:

CASE DI RIPOSO (assessore alla Sanità Manuela Lanzarin). «Arrivano dati positivi dagli screening in tutte le strutture, abbiamo visto che c'è una grossa flessione nel numero degli ospiti positivi (meno 1,9 per cento) e anche degli operatori (meno 1.2 per cento) rispetto a 15 giorni fa. Restano sorvegliati speciali ma la situazione migliora».

FIERE. «Le Regioni hanno chiesto al Governo un intervento straordinario per le fiere che per il nostro territorio vogliono dire moltissimo. Pensate al Vinitaly, per la prima volta è saltato. Ci auguriamo si possa in questa seconda parte dell'anno recuperare su alcuni fronti»

SUPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI. «La scelta dei giorni di apertura non compete alla Regione, per me dovrebbero chiudere tutti la domenica ma non ho più la podestà giuridica di scegliere. Ho chiuso perché l'emergenza sanitaria me lo permetteva, ma ora tutti i giuristi ci dicono che una ordinanza di chiusura domenicale sarebbe impugnabile»

CONGIUNTI FUORI REGIONE. «Abbiamo raggiunto l'accordo con il Friuli Venezia Giulia, con la Provincia autonoma di Trento, e l'Emilia Romagna: ora si possono andare a trovare i congiunti in queste regioni». «Ai cittadini servirà l'autocertificazione per spostarsi da regione a regione».

CULTURA, SPETTACOLI. «Lasciateci il tempo per lavorare. Abbiamo un Dpcm che rema contro. Stiamo valutando il tema della prevenzione cercando di capire come fare per garantire le riaperture». «Ne abbiamo parlato stamattina, tutto quello che possiamo fare, lo facciamo».

MASCHERINE. «Questo sacrificio, per 10 giorni, possiamo farlo?» ha chiesto Zaia. «Abbiamo inserito l'obbligo della mascherina perché la nostra riapertura è importante, non vogliamo ossessionare i cittadini ma metterli in sicurezza. Se ci tornano su infezioni, contagi e ricoveri, dobbiamo tornare indietro. Se finora è andato bene è perché abbiamo fatto delle scelte oculate».

«Questa ordinanza scade il 2 giugno, se non ci sono sorprese la mascherina si userà solo se non sarà garantito il distanziamento sociale. Ma vanno sempre portate con sè, ci dobbiamo abituare».

GUANTI E IGIENIZZANTI. «I guanti sono difficili da trovare ma sono sostituibili con gli igienizzanti. Inoltre il rischio è che vengano riutilizzati. Non abbiamo inserito l'obbligo per evitare questo».

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. «C'è un'ordinanza in arrivo». In Regione si sta lavorando per portare lo stato quo ante dei mezzi pubblici sul territorio. «Ormai è tutto aperto, bisogna garantire il servizio».

CENTRI ESTIVI. «Stiamo lavorando per dare il via dal 25 maggio o per il primo giugno ad alcune attività in due comparti che ci stanno a cuore: i centri estivi; il Dpcm lo prevede, vediamo di fare un'ultima ricognizione e poi dare il via all'apertura. L'altro comparto è quello dei parchi di divertimento, luna park e similari».

«Nel decreto ci sono i 150milioni, ora cerchiamo di mettere in fila tutto per organizzare le riaperture».

RISTORANTI. «Stiamo lavorando ad una circolare per questo settore. Ai sindaci faccio un appello per incentivare al massimo l'ampliamento dei plateatici, anche in via temporanea, in modo che possano essere privilegiati».

Buffet, con nuove regole: «Sono vietati i buffet classici, ma stiamo preparando una circolare per renderli gestibili comunque: banco protetto e schermato. Il cliente sceglie e viene servito dall'operatore in sicurezza con mascherina e guanti».

È INIZIATA LA FASE 2. «Abbiamo autorizzato di fatto tutto, alcuni apriranno fra qualche giorno per loro scelta, ma i motori sono partiti. In generale abbiamo ricevuto molte segnalazioni soprattutto per ricevere alcune delucidazioni sulle norme».

«Incremento dei contagi, ricoveri, nascita di nuovi focolai: sono questi gli elementi che potrebbero far tornare indietro il Veneto, e farlo ripiombare nelle chiusure. Per questo portate la mascherina, fate questo sacrificio per 10 giorni, poi vedremo».