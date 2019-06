VENEZIA. Una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio, alle 17,45, nella laguna di Venezia, nella zona di Sant’Erasmo Bacan all’altezza del Mose. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino, che secondo le prime informazioni ha urtato una briccola. A causa della violenza dell'urto la ragazzina è stata scaraventata fuori bordo, ed è morta durante il trasporto all'ospedale,con l’imbarcazione del Suem 118, che ha portato via anche l'uomo che ha prestato i primi soccorsi alla 12enne.

Le altre due persone, rimaste a bordo, sono state assistiti dal personale dei vigili del fuoco sul posto anche con i sommozzatori.