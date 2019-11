MUSILE DI PIAVE (Venezia). È di un morto e un ferito grave il tragico bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 8 lungo la Treviso Mare, in territorio comunale di Musile di Piave. Secondo una prima ricostruzione una Mercedes con a bordo una coppia, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada rovesciandosi nel fossato.

I vigili del fuoco accorsi da San Donà e da Mestre, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, hanno estratto la coppia rimasta incastrata tra le lamiere. Purtroppo, nonostante i soccorsi del suem 118, per la giovane donna a bordo non c'è stato nulla da fare. Ferito in modo grave l'uomo che era con lei: stabilizzato, è stato poi trasferito con l'elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre.