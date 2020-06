Jesolo, ecco l'app per prenotare il posto in spiaggia

La spiaggia di Jesolo (Venezia) lancia J.beach, l’applicazione pensata e sviluppata per effettuare la prenotazione del posto. A partire da sabato 13 giugno il servizio sarà on line consentendo al pubblico di riservarsi una piazzola in area libera attrezzata. Verranno visualizzati gli spazi disponibili e la prenotazione potrà essere effettuata a partire dalle 12 di ogni giorno e fruita in quello successivo per l’intera giornata. Ogni piazzola numerata avrà una superficie di 16 metri quadri e potrà ospitare: congiunti (2 adulti e 3 bambini inferiori ai 14 anni d’età, oltre ad eventuali neonati o 4 adulti e un bambino di età inferiore ai 14 anni oltre ad eventuali neonati) o non congiunti (4 adulti e/o bambini di età inferiore ai 14 anni oltre ad eventuali neonati).

«Jesolo entra nel mondo digitale con una novità che rende più semplice e immediato per l’ospite scegliere un piazzola gratuita nelle aree libere attrezzate o, scelta, un posto ombrellone a pagamento in uno dei tanti stabilimenti balneari della nostra località - spiega il sindaco Valerio Zoggia -. Questa novità ci consente di gestire in modo efficace e ordinato il flusso di

ospiti offrendo anche al pubblico la garanzia di uno spazio ampio e riservato. Così facendo garantiamo quella sicurezza che da sempre dedichiamo ai nostri ospiti al desiderio di tranquillità e relax».