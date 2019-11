Inter: Sensi salta il Verona

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Stefano Sensi non è convocato per la partita di domani contro l'Hellas Verona. Il centrocampista dell'Inter, che sembrava potesse scendere in campo titolare dopo i 20' contro il Borussia Dortmund, non è al meglio della condizione e non potrà dare il suo supporto ai compagni di squadra. Antonio Conte punta quindi a recuperarlo durante la sosta delle Nazionali.