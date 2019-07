VERONA. Una festa di compleanno che solo per miracolo non è terminata in tragedia: un giovane di 24 anni da una settimana è immobilizzato a casa, con ustioni di secondo grado nella zona inguinale. Perché il figlio del titolare del ristorante in cui insieme ad altri coetanei stava festeggiando un amico, ha raccolto un fumogeno - acceso all'esterno e inavvertitamente finito all'interno del locale - e glielo ha infilato nei pantaloni. Lui stava parlando, non aveva nulla a che fare con l’accensione del razzo ma «tu sei il primo che ho trovato» gli ha detto l’uomo. Un episodio che si è trasformato in una denuncia e in un fascicolo d’indagine a carico del titolare del locale. Lesioni aggravate l’ipotesi di reato.

Fabiana Marcolini