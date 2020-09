Inferno in A4: tamponamento tra tir, un morto

Ore 20.15 L’incidente principale è avvenuto tra due tir che viaggiavano in colonna. L«uomo deceduto, è stato precisato in serata da fonti dei soccorritori, è il conducente del secondo mezzo pesante. Non è rimasta direttamente coinvolta, invece, una vettura che inizialmente si trovava sulla scena dell’incidente. I rilievi sono affidati alla polstrada. Sono segnalate code fino a 10 chilometri, che interessano in direzione Trieste le competenze dell’autostrada Brescia- Padova.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel corso della serata. Defluiscono lentamente anche le code in carreggiata opposta, direzione Milano, dove nel pomeriggio un autoarticolato ha preso fuoco, occupando due corsie di marcia.

Ore 19.30 Traffico in tilt questo pomeriggio sull’autostrada A4 nel tratto tra Padova e Mestre a causa di un tamponamento fra più mezzi, tra cui due tir, che ha provocato un morto e il blocco della circolazione all’altezza degli svincoli con la A13, in direzione Trieste. Sul posto stanno operando polstrada, vigili del fuoco, personale di Cav. La vittima è un italiano, conducente del mezzo pesante che avrebbe dato il via al tamponamento. Si registrano code di alcuni chilometri, in aumento, che interessano anche le competenze della Brescia- Padova. Sullo stesso tratto della A4, ma sul lato opposto, la situazione è ugualmente caotica, con code di 10 chilometri, per le operazioni di spegnimento e rimozione di un altro Tir andato a fuoco mentre era in viaggio. Questo in direzione Milano, tra il bivio con la A57 ad Arino (Venezia). Nessun ferito, ma pesanti conseguenze sul traffico; la coda di auto e camion hanno raggiunto il Passante di Mestre.