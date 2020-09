Incidenti stradali: camion si ribalta in A4, disagi traffico

FMS

(ANSA) - TRIESTE, 11 SET - Un mezzo pesante che trasportava blocchi di cemento si è rovesciato, per cause in corso di accertamento, poco prima delle 9 in A4, riversando parte del carico sulla carreggiata. Nell'impatto l'autista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. Per consentire la rimozione del mezzo e della polvere di cemento, il tratto di autostrada tra San Donà di Piave - Meolo in direzione Venezia è rimasto chiuso al traffico fino alle 12.30. Chiusa anche l'uscita di San Donà, con disagi per il traffico. Alle 13 si registrano otto chilometri di coda fra Cessalto e San Donà in direzione Venezia in fase di riassorbimento. L'incidente - riferisce Autovie Venete - è avvenuto nel tratto a tre corsie. Al momento è percorribile la corsia di sorpasso; i tecnici sono al lavoro per consentire la riapertura anche delle altre due corsie. Nello schianto è rimasta danneggiata la barriera di sicurezza laterale per un tratto di circa 40 metri. (ANSA).