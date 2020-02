Incidenti: SS 51, un morto nel bellunese

CS-BUO

(ANSA) - BELLUNO, 13 FEB - Una persona è morta in uno scontro frontale a Ponte nelle Alpi, sulla statale 51 di Alemagna, tra un'auto e un mezzo pesante. In seguito all'incidente stradale la statale è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 7.00, in località Secca di Ponte nelle Alpi. La vittima è un giovane di 25 anni, alla guida di una Volvo V50. Illeso l'autista del camion, che trasportava materiale edile. I vigili del fuoco, arrivati da Belluno con l'apporto dei volontari di Alpago, hanno messo in sicurezza i mezzi. La Polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i Carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate in tarda mattinata. (ANSA).