Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale Pino Musolino è stato convocato d’urgenza a Roma dal ministero dei Trasporti ed infrastrutture a seguito dell’incidente nautico accaduto ieri a Venezia lungo il Canale della Giudecca dove la nave Opera di Msc crociere perso il controllo è andata a sbattere su una riva coinvolgendo un battello passeggeri. A renderlo noto è la stessa Autorità di sistema portuale che aveva annunciato per oggi pomeriggio e che di conseguenza l’ha annullata, una conferenza stampa per fare il punto sulla vicenda.

Intanto sono sotto stretto monitoraggio, all’ospedale Civile di Venezia, le condizioni delle due pazienti straniere ricoverate dopo l’incidente nautico, ieri, alla banchina di San Basilio. Per la turista australiana, di 66 anni, prosegue l’ osservazione per le conseguenze del trauma toracico-dorsale riportato a bordo del battello nel momento dell’impatto. La turista neozelandese, 71 anni, invece, ha inteso sottoporsi nell’ospedale lagunare alle cure necessarie per il trauma

complesso subìto alla spalla, per cui sarà necessario un intervento chirurgico.

Sono state dimesse ieri, nella mattinata stessa dell’ incidente, le altre due turiste giunte in pronto soccorso, una donna statunitense e un’altra australiana, che sono state medicate per traumi minori.