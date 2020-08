Aggiornamento ore 19. Smaltite le code del pomeriggio in A4 all'altezza di San Bonifacio direzione Milano, a seguito di un incidente mortale.

Ore 16. Incidente mortale poco prima delle 16 sull'autostrada A4, fra i caselli di Soave e Verona Est in direzione Milano.

Per cause in corso d'accertamento, un'auto è uscita di strada: sul posto ambulanza ed elicottero del 118, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare.

Poco prima delle 18 la coda in direzione Milano, tra i caselli di Montebello e Verona Est, aveva raggiunto i 6,5 chilometri.