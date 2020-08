In un post aveva criticato le discoteche: attacco social al vescovo

Il vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo pubblica un post su Facebook contro le discoteche,

ritenute causa di «ubriacature, risse, morti mattutine di ragazzi ubriachi o assonnati, stupri e quant’altro», ma dopo poco è costretto a cancellarlo a causa della pioggia di insulti degli utenti della rete.

Il prelato non si arrende e rilancia sui social, evitando di nominare direttamente i locali della movida ma ribadendo la sua contrarietà ai risarcimenti chiesti dai gestori per i provvedimenti di chiusura legati al Covid. «Stiamo sereni. Ci sono cose utili e cose necessarie - dice in un nuovo messaggio nel suo profilo -. Talvolta le utili devono lasciare il posto alle necessarie. Alcune volte si lavora e se ne ha profitto altre volte, per determinate condizioni si può diminuire o perdere il profitto. Siamo già indebitati per oltre 2500 miliardi - conclude - e tutti, anche non bisognosi, richiedono risarcimenti di guadagni diminuiti o perduti. Andiamo pure avanti così».