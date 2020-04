Moto va fuori strada, una donna cinquantenne in quarantena, probabilmente d'istinto, assiste all'incidente, esce di casa senza mascherina per aiutare il motociclista ferito e finisce nei guai. Denunciata, per violazione dell’articolo 260 che punisce chi non osserva un ordine «legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva». Un reato che prevede l’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda fino a 400 euro.

L'incidente è avvenuto a Este, come riporta Il Mattino di Padova, e la donna, una 55enne, è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione per aver soccorso il centauro ferito nonostante la positività al coronavirus, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.