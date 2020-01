Imbarcazione affonda a Venezia, salvi 5

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 3 GEN - A Venezia cinque persone sono finite in acqua per l'affondamento, le cause al momento sono sconosciuto, di una piccola imbarcazione a motore definita, in laguna, 'barchino'. L'incidente è avvenuto di fronte all'isola di Sacca Fisola che è una propaggine della Giudecca. A soccorrere i cinque è stato l'equipaggio di un vaporetto del trasporto pubblico dell'Actv che li ha presi a bordo e per scaldarli. Nessuno ha riportato danni gravi ma quattro dei cinque hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Suem 118 per escoriazioni e contusioni riportate nell'affondamento. Sul posto anche i vigili del fuoco, con i propri sommozzatori, per il recupero dell'imbarcazione affondata.