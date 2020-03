Ore 17 «Attivare subito, con assoluta urgenza, un tavolo di confronto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome». Lo chiede il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con i presidenti di Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Umbria e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Insieme, infatti, hanno sottoscritto una richiesta di confronto immediato, in videoconferenza, con il premier Conte relativamente alle disposizioni dell’ultimo decreto sull’emergenza coronavirus».

«Vogliamo che le nostre tre province escano da questa idea di zona rossa - ha detto Luca Zaia nel corso di un incontro organizzato nella sede mestrina della protezione civile, per rispondere alla nuova classificazione che vede in isolamento le tre province di Venezia, Padova e Treviso. «Il Veneto ha 658 persone positive, molte delle quali asintomatiche, e 47 persone in terapia intensiva. Non abbiamo le caratteristiche per essere zona rossa» ha proseguito Zaia, rivendicando la bontà del suo operato in queste settimane di crisi. «I dati ci dicono che la provincia di Treviso ha un cluster tutto ospedaliero: una signora, tra l’altro deceduta, ha contagiato un reparto con degli ospedalieri che sono stati velocemente isolati».

Ore 9 La Regione Veneto si oppone alla chiusura delle province di Padova, Treviso e Venezia prevista dal decreto firmato nella notte dal Presidente del Consiglio. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha infatti trasmesso a Roma delle valutazioni e delle controdeduzioni al Decreto allegando la relazione del Comitato tecnico scientifico a supporto dell'Unità di crisi del Veneto chiedendo lo «stralcio delle tre province veneta dal decreto stesso».

La relazione del comitato tecnico scientifico è molto dettagliata (QUI IL TESTO COMPLETO) e, affronta i casi e l'andamento delle rilevazioni sulle tre province. Aggiunge poi che «è attualmente in corso una approfondita ricerca epidemiologica di tutti i possibili contatti con conseguente sorveglianza attiva su tutti i soggetti in isolamento fiduciario domiciliare, attualmente 2.136».

E prosegue: «Lo studio e la valutazione costante del trend dei casi e la ricerca dei contatti, oltre allo sforzo organizzativo per l'ospedalizzazione dei pazienti sia nei reparti di malattie infettive che in terapia intensiva dimostrano l'impegno del sistema sanitario regionale, che contrasta con una misura di isolamento estremo dei territorio individuati che non ha avuto nessun confronto né scientifico né di lealtà istituzionale con i tecnici della regione del Veneto che da mesi seguono l'evolversi di questa situazione in collaborazione con l'Ufficio dell'Oms di Venezia».

E conclude: «A fronte di questo scenario epidemiologico, e di tutte le considerazioni sopra riportate, che evidenziano cluster circoscritti e che non interessano allo stato attuale in maniera diffusa la popolazione generale, non si comprende il razionale di una misura che appare scientificamente sproporzionata all'attuale andamento epidemiologico».