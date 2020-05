La diretta del governatore Luca Zaia: ieri il governo ha dato il via libera alle riaperture "differenziate" per regione a partire dal 18 maggio. «Le istanze delle Regioni sembrano vengano accolte. È una sorta di anticipazione dell'autonomia», era stato il commento a caldo di Zaia.

RIAPERTURE DAL 18, ORA SUBITO LINEE GUIDA

«Io considero positivo l'incontro avuto ieri sera con il presidente del Consiglio. Se sarà confermato l'impegno avremo un Dpcm che stabilirà le aperture e poi demanderà alle Regioni per perfezionare la cosa. Premesso che dobbiamo stabilire tutte le indicazioni del comitato scientifico e che non si scherza perché si sta parlando di un virus, la nostra idea è di provvedere da lunedì 18 all'apertura di tutto ciò che è possibile: negozi, le palestre e piscine (anche qui, calma, devo vedere le "carte") i servizi alla persona, parrucchiere, estetisti, e tutte le categorie legate al turismo. Fondamentale che arrivino a breve le linee guida dell'Inail, spero nell'ottica della semplicità».

APPELLO AI VENETI, RISPETTARE LE REGOLE

«Faccio un nuovo appello ai veneti. Ci giochiamo il futuro. Una reinfezione in Veneto non è una reinfezione qualsiasi: è il Veneto virtuoso nel mirino. Non facciamo i fenomeni, rispettiamo le regole e usiamo le mascherine. Se torniamo indietro è la fine».

RITARDI CIG, DI MAIO NON PUÒ DARE COLPE A REGIONI

«Ieri sera ho sollevato il problema della cassa integrazione, anche per il fatto che il ministro Di Maio non può andare in tv a dire che è colpa delle Regioni. La nostra regione ha fatto tutte le pratiche e ha chiuso tutti gli accordi. Da parte di quelli che hanno fatto tutto, non possiamo sentirci dire che è colpa nostra. Anche perché di mezzo c’è la tragedia di chi a casa aspetta i soldi. Tanto che ieri sera si è deciso di fare un tavolo già oggi per capire dove stanno gli inghippi su questa procedura che è nazionale. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. La catena di trasmissione del processo ha degli incagli, ma non sono regionali».