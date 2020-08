Dai dati dei contagi a nuove comunicazioni del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di coronavirus.

I contagi. «Sono quasi un milione e 400mila tamponi eseguiti finora e 1,2 milioni di test rapidi. Dal 18 maggio ad oggi abbiamo avuto una ventina di positivi al giorno: 21.256 da inizio pandemia, 18.950 il 18 maggio. Gli isolamenti sono oggi 6.394 mentre il 18 maggio erano 3.870 e questo è il risultato di un serrato contact tracing. A maggio il numero dei ricoverati e 541 oggi sono 119, quindi gli ospedali si sono svuotati, ma il dato più significativo è quello delle terapie intensive: oggi sono 5, il 18 maggio erano 51. Significa che facciamo una grande attività di indagine del virus, spesso lo troviamo ma abbiamo dati confortanti sull'impatto sulle strutture sanitarie, questo non significa che bisogna abbassare la guardia»

Asintomatici e isolamento. «Sono 6.394 gli isolati mentre le persone attualmente positive sono 1.634. Significa che il 25 per cento degli isolati sono positivi. Delle persone attualmente positive sono solo 65 con sintomi, vale a dire lo 0,03 per cento. Il virus quindi c'è e non bisogna sposare teorie complottiste o fare la festa della liberazione, ma le cose sono cambiate. Vanno valutati anche i sintomatici, che sono spesso paucisintomatici e la cui carica virale è più bassa del previsto»

Tamponi. punti accesso liberi. «Quasi 14mila tamponi nel weekend di ferragosto nei punti di accesso diretto: funzionano. Abbiamo avuto una incidenza 37 positivi tra i vacanzieri (2,6 per mille). Sono percentuali bassissime, ma è un lavoro che va fatto. A volte ci si infetta andando in luoghi dove non ci sono le attenzioni che ci sono nel nostro Paese, fate attenzione».

Discoteca. «Dire che chiudere le discoteche si risolve il problema non è vero. Capisco che venga facile dire chiudiamo le discoteche, ma poi assembramenti si possono formare altrove e meno controllabili. A me dispiace che per colpa di qualcuno ne facciano le spese tutti. Per questo chiedo che vengano risarciti, sono una dimensione economica, strutture che danno lavoro a molta gente».

Mascherina dopo le 18. «Certo il virus non cambia rispetto alle 17.59, ma si è pensato che dopo le 18 ci siano più possibilità di assembramento. Adesso però mi aspetto dal Governo altri provvedimenti sull'arrivo del virus con l'immigrazione».

Scuola. «Ancora non è chiaro come riprenderà, ma bisogna lavorare per riaprirla in sicurezza. È fondamentale».

Bimba di Padova. «Un quadro clinico complesso che ci preoccupa molto. La situazione è monitorata e sotto controllo e si sta valutando se è la positività al coronavirus o altre positività a rendere grave la situazione»

Appello alla comunità scientifica. «Io mi appello agli scienziati, si chiudano in un posto, discutano ed escano con una linea condivisa perché così ci renderebbero le cose più facili. Abbiamo affrontato tutte le novità possibili, dalla super macchina di Crisanti in avanti, siamo pronti ad affrontare qualunque novità».

Lockdown. «La situazione può cambiare da un momento all'altro e in questa incertezza devo sempre lavorare come se domani ci fosse un attacco del nemico. Se mi dite lockdown con questi numeri sono d'accordo anch'io che sarebbe una scelta delinquenziale, ma qual è il sacrificio che si chiede adesso? Solo un po' di attenzione e portare la mascherina. Non mi sembra un sacrificio così grosso»

