VENEZIA. «Lancio ufficialmente una sfida al ministro Sergio Costa: vada al ministero cinque minuti e firmi il decreto con il quale impone Pfas zero sulle acque di tutta Italia, come ha fatto il Veneto che, per garantire acqua pulita ai suoi cittadini si è preso 43 ricorsi». Lo ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un comizio a Carbonera (Treviso). «Ricordo al ministro - ha aggiunto Zaia -

che non serve nessuna commissione, basta una sua firma, ed è un anno che sta governando».

Se il ministro dell'Ambiente Costa «vuol fare il paladino dei cittadini, accetti anche di andare di corsa al ministero a firmare il decreto per zero Pfas in tutta Italia, come ha già fatto la Regione Veneto per la sua

gente che, grazie ai limiti che abbiamo fissato noi, da tempo beve acqua assolutamente pulita» ha ribadito il presidente Zaia.