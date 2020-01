«Mamma ho mal di testa», bambina di nove anni muore in vacanza. Una bimba bellunese è deceduta ieri dopo essere stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso da San Pietro di Cadore, in provincia di Belluno, dove era in vacanza con la mamma e la nonna. La mamma, un medico, ha tentato il tutto per tutto per salvare la figlioletta.

La piccola lamentava dolori alla testa e subito dopo ha accusato il malore. All'origine della morte, avvenuta per arresto cardiocircolatorio, probabilmente un evento cerebrale.