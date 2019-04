CASTELLO DI GODEGO (Treviso). Dramma la notte di Pasqua. Una ragazza è stata investita da un'auto pirata nei pressi del passaggio a livello in via Ca' Leoncino a Castello di Godego (Treviso). È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

La vittima, come riporta la Tribuna di Treviso, è una sedicenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, la giovane stava camminando lungo il ciglio della strada quando è stata colpita da una vettura. È stata sbalzata a diversi metri di distanza. Sono in corso le indagini per identificare il pirata della strada.