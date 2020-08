Terribile incidente ieri, poco prima della mezzanotte, a Grezzana, in via Catena, all'altezza del civico 26. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, un giovane si è sporto da un guard rail perdendo l'equilibrio e finendo nella scarpata ruzzolando per circa sei metri.

Si tratta di un 23enne di Lavagno che ora si trova in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento. Risulta che il giovane, di rientro da una festa e alterato dall'alcol, si sia sentito male, sia sceso dall'auto e si sia sporto oltre il guard rail quando è caduto.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco che sono scesi nel burrone per recuperare il ragazzo, e gli operatori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, che lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.