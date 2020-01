Giorno memoria: Zaia in Ghetto Venezia

XWM-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - Il presidente del Veneto Luca Zaia è giunto stamani al Ghetto di Venezia per prendere parte alla cerimonia per il Giorno della memoria. Assieme al presidente della Regione era presente anche il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. Dopo l'alzabandiera a mezz'asta da parte degli alpini dell'Ana, Zaia si è recato assieme alle autorità religiose e ai rappresentanti della comunità ebraica Veneziana, guidati dal presidente Paolo Gnignati, al monumento ai deportati in campo del Ghetto, per rendere omaggio alle vittime della Shoah. Il rabbino di Venezia Daniel Toiutou ha quindi recitato il salmo e la preghiera del Kaddish. (ANSA).