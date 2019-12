Giornalisti: morto Giuseppe Brugnoli, diresse Arena Verona

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - È morto Giuseppe Brugnoli, giornalista, direttore de "L'Arena" dal 1982 al 1993, dopo aver guidato "Il Giornale di Vicenza" dal 1975, entrambi del Gruppo editoriale Athesis, e "La Cronaca", dal 1993 al 1994. Nato a Verona aveva 89 anni e lascia la moglie Adriana e quattro figli. Laureato in Lettere all'Università di Padova era diventato giornalista professionista nel 1953. Fu uno dei primi iscritti, nel 1950, alla prima facoltà di giornalismo italiana all'Università Pro Deo, di Roma. Collaboratore di Verona Fedele dal 1948, iniziò come praticante al Giornale di Vicenza, nel 1954, e poi passò a L'Arena dove diventò capocronista. Poi la carriera da direttore dei due quotidiani. Nel 1998 si candidò anche a sindaco di Verona, per il centrosinistra. (ANSA).