Grave lutto nel giornalismo. È morto, all'età di 89 anni, Giuseppe "Bepi" Brugnoli, giornalista, direttore de "Il Giornale di Vicenza" dal 1975 al 1982 e successivamente de "L'Arena" dal 1982 al 1993, entrambi del Gruppo editoriale Athesis. Nel 1998 si candidò anche a sindaco di Verona, per il centrosinistra. Lascia la moglie Adriana e quattro figli.

Nato a Verona il 28 giugno 1930, laureato in Lettere moderne, giornalista professionista dal 1953, Brugnoli fu uno dei primi iscritti, nel 1950, alla prima facoltà di giornalismo italiana all'Università Pro Deo, di Roma. È stato collaboratore del settimanale "Verona Fedele" dal 1948 e quindi de "Il Giornale di Vicenza" dove è stato assunto come praticante nel 1954. Successivamente è passato a "L'Arena" di Verona dove è stato capocronista. Poi la carriera da direttore dei due quotidiani Athesis. Dal 1994 direttore, fino alla chiusura, del quotidiano veronese "La Cronaca". Nel 2013 è stato insignito dall'Ordine dei giornalisti del Veneto del "Premio alla carriera Guido Gonella", mentre l'anno successivo gli è stato conferito l'attestato d'onore per i sessant'anni di professione.

La Redazione e il gruppo Athesis si stringono ai familiari in questo momento di dolore.