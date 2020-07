Gianfranco Gianangeli nuovo ceo di Maison Margiela

VL

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il gruppo Otb, presieduto da Renzo Rosso, ha annunciato la nomina di un nuovo ceo per Maison Margiela: Gianfranco Gianangeli, che entrerà a far parte della griffe parigina il prossimo settembre, e riporterà al ceo di gruppo Ubaldo Minelli. Gianangeli - spiega la nota del gruppo - arriva da una recente esperienza imprenditoriale nella storica azienda di famiglia che produce maglieria di alta gamma e ha un ricco bagaglio manageriale con precedenti esperienze in Givenchy, dove è stato global retail director, in Prada, dove rivestiva il ruolo di Associate International Director, e in Bottega Veneta in diverse posizioni nell'area merchandising e come vice-president del Giappone. Maison Margiela fa parte del gruppo Otb dal 2002 e dal 2014 ha come direttore creativo John Galliano, uno dei maestri indiscussi dell'haute couture mondiale. Nel 2019 le vendite del marchio sono cresciute di oltre il 36% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 200 milioni di euro, con una forte accelerazione nei canali retail e online e una crescita esponenziale della categoria accessori che rappresenta ormai il 60% del suo fatturato. "Margiela - commenta Renzo Rosso - è una maison unica, innovativa e rivoluzionaria che ha cambiato la concezione stessa della moda e le sue collezioni sono da sempre un punto di riferimento per tutto il mondo creativo. John sta portando ancora più in alto i valori del marchio e lo avvicina alle nuove generazioni in maniera rilevante e ricca di ispirazioni. Il successo di mercato che sta avendo è la naturale conseguenza di questo". (ANSA).