MESTRE (Venezia). I loro figli non possono consumare carne di maiale. Non solo: nemmeno carne che non sia macellata secondo il metodo halal. Così un gruppo di genitori bengalesi musulmani ha chiesto alla dirigenza della scuola elementare frequentata dai figli, a Mestre, di poter avere nel menù della mensa la carne preparata con il metodo che la rende "lecita", in base alle norme del Corano. Richiesta che ha già sollevato polemiche della Lega, che ha definito la vicenda dell’elementare «l’apoteosi dell’assurdo». Il caso della dieta religiosa è scoppiato in occasione del del primo incontro delle famiglie degli alunni con le maestre della primaria «Cesare Battisti», istituto comprensivo «Giulio Cesare», dove le classi hanno oltre il 60% di bambini stranieri. Per il momento la dirigente scolastica si è limitata a consigliare ai genitori dei ragazzi musulmani «di richiedere sul modulo di iscrizione al servizio mensa un menù senza carne, non potendo garantire quella di tipo halal». In questo modo i bimbi potrebbero integrarla durante la cena. Ma la Lega ha protestato in modo veemente. «Siamo davvero all’apoteosi dell’assurdo - ha commentato il deputato Alex Bazzaro - Quanto sta accadendo nella Scuola Primaria Cesare Battisti è davvero vergognoso. Ora i genitori dei bambini musulmani più integralisti pretendono di avere per i loro figli una dieta religiosa con carne Halal. Alla faccia dell’integrazione!» «Una deroga al menù si può comprendere naturalmente per esigenze mediche - conclude Bazzaro -, ma non volersi integrare e non voler accettare gli usi e i costumi del nostro Paese, cucina compresa è inaccettabile. Ritengo inoltre dannoso per i bambini stessi prevedere un "menù musulmano" che tutto è tranne che esempio di integrazione e comunità».