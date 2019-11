PORTOGRUARO. Incidente mortale intorno alle 17.30 lungo la Sr53 Pradipozzo, a Portogruaro (Venezia). Nello schianto frontale tra due auto, avvenuto in via Treviso all'incrocio con via Fornace e Monte dal Ver, ha perso la vita un uomo di 87 anni. Altre due persone sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Ford Fusion rovesciata due anziani. Purtroppo nonostante i soccorsi del personale del Suem 118 il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 87enne della frazione di Summaga di Portogruaro. L’altro occupante dell’auto un 86enne è stato portato in ospedale a Portogruaro, come anche l’autista 24enne dell'Audi.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.