Fotografia: omaggio di Venezia a Fulvio Roiter

(ANSA) - VENEZIA, 21 LUG - Omaggio al fotografo veneziano Fulvio Roiter il 25 luglio all'Arena Giardini della Biennale di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Fulvio Roiter e il Comune di Venezia. La Fondazione, attraverso la proiezione di un filmato con alcune tra le più belle foto in bianco e nero e a colori del celebre fotografo, un vero e proprio inno alla città lagunare, vuole così rendere omaggio a Roiter, mostrando Venezia in tutto il suo incanto mediante l'occhio penetrante del fotografo scomparso quattro anni fa. "Nell'immaginario collettivo quando si parla di Venezia - ha detto Jessica, figlia di Roiter e presidente della Fondazione - si pensa all'acqua alta oppure alle orde di turisti che invadono la città. Quando invece entro nell'Archivio con le foto realizzate da mio padre gli occhi mi brillano e il cuore si rigenera nel ritrovare la vera Venezia che è perfezione assoluta nella sua magica armonia tra pietra e acqua. Proprio per scuotere gli animi ho voluto creare un filmato di immagini che fosse come un fuoco di artificio, un inno allo splendore di Venezia da parte di mio padre". E così, davanti agli occhi dello spettatore, scorrono prima le suggestive immagini in bianco e nero di ponti, gondole, canali, riflessi di acqua nella bruma. Sembra quasi di poter respirare l'aria umida in piazza San Marco mentre tre suore camminano sotto un porticato oppure un bambino gioca felice con i colombi. Poi esplode il colore. La laguna blu si confonde con il cielo. I profili merlettati dei palazzi si rispecchiano nelle pozzanghere di acqua e i fiocchi di neve rendono Venezia ancora più fatata mentre ci sembra di sentire il gelo dell'inverno. Ma di colpo irrompe il Carnevale con le sue maschere, i Pierrot, gli Arlecchini, i fuochi di artificio che scintillano sulla laguna e illuminano a giorno il Leone di San Marco. E, ancora, le immagini potenti della Regata Storica con il corteo di barche, il Doge, i figuranti in costume. (ANSA).