Festival Futuro a Verona 16-17 novembre

(ANSA) - VERONA, 31 OTT - Un festival sul mondo che verrà, per discutere e immaginare le soluzioni sulle sfide che attendono la scienza, l'economia, la sostenibilità ambientale. Il futuro si dà appuntamento a Verona, dal 16 al 17 novembre prossimi, quando in Fiera si terrà la prima edizione del "Festival del Futuro", una due giorni fitta di incontri con 37 'future maker': scienziati, medici, economisti, imprenditori, esperti di ambiente e di geopolitica. Un think tank che chiamerà al confronto su 8 macrotrend che definiscono altrettante sfide globali: nutrizione, clima, intelligenza artificiale, robotizzazione del lavoro, longevità, governo dei processi di digitalizzazione, prospettive economiche per il ventunesimo secolo, orizzonti della scienza. La kermesse è promossa dal gruppo editoriale Athesis, dalla piattaforma Eccellenze d'Impresa, e Harvard Business Review Italia. Previsti anche due focus tematici, sul futuro dellaricerca medica e sulla radioterapia per la cura dei tumori.