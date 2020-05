Festa di Sant'Antonio, la statua in elicottero

Il prossimo 13 giugno, festa di Sant’Antonio, Padova non potrà ospitare la consueta processione per evitare assembramenti ma in compenso la statua del Santo patrono sorvolerà la città e la provincia in elicottero. Lo ha annunciato oggi padre Oliviero Svanera, rettore della

Basilica del Santo, presentando i festeggiamenti del Giugno Antoniano in collaborazione con il Comando Forze Operative Nord dell’Esercito.

I militari trasporteranno un mezzo busto con la «massa corporis» (le ceneri) di Sant’Antonio con un elicottero «Ab-205», per un volo che porterà la benedizione del Santo a diversi luoghi-simbolo dell’emergenza Coronavirus, dall’ospedale di Padova al Covid Hospital di Schiavonia, dal Comune di Vo' Euganeo al carcere Due Palazzi.

Il volo verrà trasmesso in diretta sull’emittente locale Rete Veneta e sulle pagine Facebook e YouTube della Basilica, che seguiranno anche tutte le altre celebrazioni dalle 6.00 alle

22.00.