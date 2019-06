SAN GIORGIO IN BOSCO (Padova). Tragedia questa mattina lungo la sr47 della Valsugana, proprio davanti al municipio di San Giorgio in Bosco. Poco prima delle 11, come riporta il Mattino di Padova, un motociclista diretto da Padova a Cittadella, all’altezza delle strisce pedonali in centro, si sarebbe fermato, o comunque avrebbe rallentato per far passare un pedone, quando alle sue spalle è sopraggiunta un’auto che lo ha centrato in pieno. Sbalzato sull'asfalto, il centauro è morto praticamente sul colpo: inutile il tentativo di rianimarlo sul posto. Dai primi accertamenti la vittima è un padovano di 48 anni residente in un comune dell'hinterland.