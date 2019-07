VENEZIA. Le previsioni di Autovie Venete per il week end del 12, 13 e 14 luglio indicano, un aumento dei transiti sulla A4 già dal pomeriggio di oggi, soprattutto in direzione Trieste. Altrettanto intenso, sempre dal pomeriggio il flusso in A57 tangenziale di Mestre. Bollino rosso per sabato 13, con traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, in entrambe le direzioni, con possibili code e rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste-Lisert e in prossimità degli svincoli in direzione mare.

Anche sull’autostrada A23 Palmanova Tarvisio si prevede traffico intenso in direzione nodo di Palmanova con possibili code o rallentamenti in corrispondenza del bivio A4/A23. In A57 Tangenziale di Mestre, al mattino traffico intenso in entrambe le direzioni di marcia. Le condizioni meteo, in questo caso, faranno la differenza, perchè in caso di pioggia i flussi sono sempre meno intensi.

Più tranquilla dovrebbe essere la giornata di domenica 14, che dovrebbe essere soleggiata o con cielo poco nuvoloso con transiti elevati in entrambe le direzioni di marcia sulla A4 Venezia Trieste, in particolare al mattino, con possibili code e rallentamenti in prossimità degli svincoli in direzione mare, mentre sulla A57, sarà la carreggiata in direzione Trieste quella più «trafficata». I mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo, durante questo fine settimana, dovranno rispettare il divieto di transito dalle 8 del mattino alle 16 nella giornata di sabato 13, mentre domenica non potranno circolare dalle 7 del mattino alle 22.