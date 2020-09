Fa esplodere la casa e resta ustionato: altri cinque feriti

Sei persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incendio divampato questa mattina in una palazzina a Verona, in via San Giovanni in Valle, nel quartiere di Veronetta. Le fiamme si sono propagate in seguito ad un’esplosione, che è stata avvertita in tutto il quartiere.

Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale a Borgo Trento. L'occupante dell'appartamento in cui si è verificata l'esplosione ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Un'altra persone è rimasta intossicata perché era a letto con una gamba fratturata. Altre quattro persone sono state trattate sul posto e non è stato necessario il loro trasferimento in ospedale.

L'onda d'urto ha causato danni agli infissi di tutto lo stabile con la rottura di vetri. Non si sono verificati crolli all'interno dello stabile. Secondo quanto riporta L'Arena.it, l'esplosione, stando alle testimonianze di altri residenti, sarebbe stata provocata volontariamente da un inquilino che aveva ricevuto un ultimatum di sfratto.