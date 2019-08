Fine settimana di esodo e controesodo sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Secondo le previsioni della Concessionaria, sabato il traffico sull’A4 sarà da «bollino nero» con circa 170 mila transiti attesi. Già da stasera potrebbero esserci i primi rallentamenti all’uscita dei caselli delle località balneari. I transiti dovrebbero diminuire domani quando scatterà anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Venerdì - afferma Autovie - sarà una giornata caratterizzata da traffico sostenuto su A4 (Venezia-Trieste) e A57-Tangenziale di Mestre per poi diventare critico, da «bollino nero», sabato, in particolare in direzione Venezia, con code a tratti nel pomeriggio e in serata tra il nodo di Palmanova e Latisana. Probabili gli incolonnamenti ai caselli di Trieste/Lisert, Latisana e San Donà. Osservata speciale sarà dalle prime ore del mattino anche la A23 tra Udine Sud e il Nodo di Palmanova dove sono previste code. Domenica infine saranno possibili rallentamenti e code in prossimità delle località balneari in direzione Trieste sulla A4. Il traffico si manterrà sostenuto anche sulla A23 in direzione Palmanova e sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste.