MARANO DI VALPOLICELLA (Verona). «Nel caso andasse tutto male, e qua faccio le corna, chiedo scusa a tutte le persone alle quali ho fatto del male, chiedo scusa a chi ho tradito». In ferie sul lago di Garda, Gabriele Puccia, 27 anni, di Pegognaga (Mantova), ritrovato morto alle 3 della notte tra venerdì e sabato dal Soccorso alpino veronese, era in Valsorda per un'escursione in solitaria nella zona del ponte tibetano: è finito su una della molte false tracce di sentiero della zona, è scivolato e caduto per una trentina di metri riportando traumi fatali.

Il giovane, fisioterapista ed ex arbitro, tra le 17 e le 18 di venerdì, aveva pubblicato sui social un video in cui spiegava di essersi perso: «Non ricordo dove ho parcheggiato la macchina, magari riesco a trovare la via del ritorno». E ammetteva anche di non essere equipaggiato: «Mi presento a fare un’escursione con un paio di scarpe da ginnastica normali». Il video proseguiva per qualche secondo, poi i saluti di Gabriele. Parole che ora risuonano come un tragico monito: «Nel caso andasse tutto male, e qua faccio le corna, chiedo scusa a tutte le persone alle quali ho fatto del male, chiedo scusa a chi ho tradito».

Il 27enne, che stava trascorrendo una settimana di vacanza sul Garda, aveva salutato la sorella dicendole «vado a fare un giro al Ponte Tibetano» e durante l'escursione le aveva inviato alcune foto con immagini dei sentieri percorsi. Nel tardo pomeriggio erano scattate le ricerche dopo che il giovane non aveva più risposto alle telefonate dei familiari. Alle 3 la tragica scoperta da parte dei soccorritori.

«Indossava scarpe da tennis, bermuda e una maglietta, non aveva zaino. Non era, di fatto, attrezzato come un escursionista», spiega a L'Arena Roberto Morandi, capo del Soccorso alpino del Cai veronese. E spiega che «nella Valsorda, i percorsi verso e intorno il ponte tibetano, vanno considerati a tutti gli effetti itinerari su terreno montano, a dispetto dei soli 400 metri di altitudine. E come tali vanno affrontati, con equipaggiamento, consapevolezza e preparazione».