Era isolamento e va passeggio,denunciato

(ANSA) - VENEZIA, 6 APR - Un uomo che si trovava in isolamento domiciliare perchè positivo dl Covid-19 è stato fermato ieri dai Carabinieri mentre passeggiava tranquillamente nel borso di Favaro Veneto (Venezia). Portava la mascherina sul volto, e ha cercato di giustificarsi con i militari sostenendo che essere perfettamente sano. Ma un controllo con l'Asl ha evidenziato il suo stato di positività. Per questo gli uomini dell'Arma lo hanno denunciato a piede libero per false attestazioni e per delitti contro la salute pubblica, ai sensi del Codice penale.