Elezioni: Zaia al seggio, veneti votino tranquilli

CO

(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - Il Presidente del Veneto Luca Zaia, in corsa per il terzo mandato da governatore, si è recato alle 9.30 con la moglie al seggio allestito nelle scuole di San Vendemiano (Treviso), proprio di fronte al municipio. Ha voluto invitare i cittadini a recarsi alle urne con tranquillità. "I seggi sono assolutamente sanificati - ha detto - siamo l'unica regione d'Italia, da quello che so, che ha dato la possibilità di fare il test agli scrutatori e al personale impegnato nelle elezioni". (ANSA).